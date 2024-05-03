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5 травня, вірники УГКЦ та ПЦУ святкуватимуть Воскресіння Христове

У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Івано-Франківська Архікатедральний і Митрополичий собор УГКЦ (майдан Шептицького, 22) Пʼятниця, 3 травня 08:00 — Великі (Царські) Часи. Вечірня з виносом Плащаниці;

17:00 — Єрусалимська Утреня (до Плащаниці можна буде приступити до 22:00 год). Субота, 4 травня 08:00 — Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;

16:00 — 21:00 — Освячення кошиків. Неділя, 5 травня. Великдень 06:30 — Надгробне

07:00 — Воскресна Утреня

08:00 — Архієрейська Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Освячення кошиків

12:00 — Божественна Літургія св. Івана Золотоустого

15:00 — Вечірня Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе) Пʼятниця, 3 травня 8:00 – вечірня з виставленням лащаниці;

18:00 – Єрусалимська утреня. Субота, 4 травня 8:00 – Свята Літурґія Василія Великого з вечірнею;

16:00 – 19:00 – Благословення пасок; Неділя, 5 травня. Великдень 6:00 – Надгробне. Воскресна утреня, Свята Літурґія, благословення пасок;

10:00 – Свята Літурґія, благословення пасок. Храм Царя Христа УГКЦ (вулиця Незалежності, 181) Пʼятниця, 3 травня 11:00 — вечірня з виносом плащаниці; Субота, 4 травня 10:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого

13:00 – освячення пасок Неділя, 5 травня. Великдень 7:00 – Богослужіння з освяченням пасок

10:00 – Богослужіння з освяченням пасок

12:00 – Богослужіння з освяченням пасок Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вул. Грюнвальдська, 1) 3 травня. Велика п’ятниця 12:00 – Вечірня з Викладанням плащаниці;

13:00 – Мале повечір’я (Плач Богородиці);

17:00 – Єрусалимська рання. 4 травня. Велика субота 8:30 – Загальна сповідь;

9:00 – Божественна літургія свят. Василія Великого;

13:00 – Акафіст до Живоносного Гробу;

14:00 – Освячення пасок (до 21:00);

17:00 – Читання діянь святих апостолів. 5 травня. Світле Христове Воскресіння 5:30 – Опівнічниця. Пасхальна рання;

7:00 – Соборна Божественна літургія. Освячення пасок;

12:00 Пасхальний молебень;

15:00 – Акафіст Воскресінню Христовому;

17:30 – Пасхальна вечірня та рання. Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка 2) 3 травня. Велика п’ятниця 13:00 – вечірня з виносом плащаниці 4 травня. Велика субота. 8:00 – Божественна літургія;

17:00-20:00 — освячення пасок; 5 травня. Світле Христове Воскресіння 6:00 – Пасхальна утреня

7:00 – Божественна літургія, освячення пасок

16:00 – Велика Вечірня Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вулиця Мельничука, 7) 3 травня. Велика п’ятниця 9:00 - Царські часи.

12:00 – вечірня з виносом плащаниці; 4 травня. Велика субота. з 15:00 – освячення пасок; 5 травня. Світле Христове Воскресіння 7:00 – Божественна літургія, освячення пасок

10:00 – Божественна літургія, освячення пасок

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