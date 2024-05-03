Розклад святкових богослужінь на Великдень у храмах Івано-Франківська
У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Івано-Франківська
Архікатедральний і Митрополичий собор УГКЦ (майдан Шептицького, 22)
Пʼятниця, 3 травня
- 08:00 — Великі (Царські) Часи. Вечірня з виносом Плащаниці;
- 17:00 — Єрусалимська Утреня (до Плащаниці можна буде приступити до 22:00 год).
Субота, 4 травня
- 08:00 — Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;
- 16:00 — 21:00 — Освячення кошиків.
Неділя, 5 травня. Великдень
- 06:30 — Надгробне
- 07:00 — Воскресна Утреня
- 08:00 — Архієрейська Божественна Літургія св. Івана Золотоустого. Освячення кошиків
- 12:00 — Божественна Літургія св. Івана Золотоустого
- 15:00 — Вечірня
Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе)
Пʼятниця, 3 травня
- 8:00 – вечірня з виставленням лащаниці;
- 18:00 – Єрусалимська утреня.
Субота, 4 травня
- 8:00 – Свята Літурґія Василія Великого з вечірнею;
- 16:00 – 19:00 – Благословення пасок;
Неділя, 5 травня. Великдень
- 6:00 – Надгробне. Воскресна утреня, Свята Літурґія, благословення пасок;
- 10:00 – Свята Літурґія, благословення пасок.
Храм Царя Христа УГКЦ (вулиця Незалежності, 181)
Пʼятниця, 3 травня
- 11:00 — вечірня з виносом плащаниці;
Субота, 4 травня
- 10:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 13:00 – освячення пасок
Неділя, 5 травня. Великдень
- 7:00 – Богослужіння з освяченням пасок
- 10:00 – Богослужіння з освяченням пасок
- 12:00 – Богослужіння з освяченням пасок
Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вул. Грюнвальдська, 1)
3 травня. Велика п’ятниця
- 12:00 – Вечірня з Викладанням плащаниці;
- 13:00 – Мале повечір’я (Плач Богородиці);
- 17:00 – Єрусалимська рання.
4 травня. Велика субота
- 8:30 – Загальна сповідь;
- 9:00 – Божественна літургія свят. Василія Великого;
- 13:00 – Акафіст до Живоносного Гробу;
- 14:00 – Освячення пасок (до 21:00);
- 17:00 – Читання діянь святих апостолів.
5 травня. Світле Христове Воскресіння
- 5:30 – Опівнічниця. Пасхальна рання;
- 7:00 – Соборна Божественна літургія. Освячення пасок;
- 12:00 Пасхальний молебень;
- 15:00 – Акафіст Воскресінню Христовому;
- 17:30 – Пасхальна вечірня та рання.
Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка 2)
3 травня. Велика п’ятниця
- 13:00 – вечірня з виносом плащаниці
4 травня. Велика субота.
- 8:00 – Божественна літургія;
- 17:00-20:00 — освячення пасок;
5 травня. Світле Христове Воскресіння
- 6:00 – Пасхальна утреня
- 7:00 – Божественна літургія, освячення пасок
- 16:00 – Велика Вечірня
Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вулиця Мельничука, 7)
3 травня. Велика п’ятниця
- 9:00 - Царські часи.
- 12:00 – вечірня з виносом плащаниці;
4 травня. Велика субота.
- з 15:00 – освячення пасок;
5 травня. Світле Христове Воскресіння
- 7:00 – Божественна літургія, освячення пасок
- 10:00 – Божественна літургія, освячення пасок