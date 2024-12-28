Федора Голодняка разом з ухилянтами затримали вночі на блокпості

Священник Хустської єпархії УПЦ МП Федір Голодняк, якого затримали на переправленні шістьох ухилянтів за кордон, нині переховується у Чехії. Про це повідомила 28 грудня Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на чеський інформаційний сайт Seznam Zprávy.

Глава парафії православної церкви святої Катерини Олександрійської в чеському місті Міловиці підтвердив журналістам, що Федір Голодняк наразі перебуває у Чехії й іноді навіть проводить служби.

«Нам не подобається, що він тут, але архиєпископ Міхал Дандар його сюди послав, і я нічого з цим не можу вдіяти», – розповів священник Володимир Фелкан.

За даними чеського видання, пов'язаний із Москвою Празький архиєпископ Православної Церкви Чеських земель і Словаччини Міхал Дандар (колишній агент-інспектор StB, чехословацького аналога радянського КДБ) сприяв переїзду до Чехії з України десятків священиків, приналежних до Московського патріархату.

Як раніше інформував ZAXID.NET, у серпні цього року на одному з блокпостів затримали священнослужителя Хустської єпархії УПЦ МП Федора Голодняка, який мікроавтобусом Volkswagen Transporter намагався нелегально перевезти через кордон шістьох чоловіків.

За фактом незаконного переправлення ухилянтів за кордон слідчі розпочали кримінальне повадження за ст. 332 КК України. Крім того, на священника склали адмінпротокол за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора представнику правоохоронних органів). Проте, як зазначає Релігійно-інформаційна служба України, під час проходження медогляду Федір Голодняк втік.

Протоєрей на момент затримання був настоятелем громади УПЦ МП Введення в храм Пресвятої Богородиці в селі Торунь Міжгірської селищної громади в Хустському районі. На цей момент він на сайті Хустської єпархії УПЦ МП не згадується.