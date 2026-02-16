ГУР знищило у Криму російський десантний катер 02510 «БК-16»

Бійці Головного управління розвідки здійснили чергову успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Розвідники уразили російські зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційну систему та десантний катер. Про це у понеділок, 16 лютого, повідомили у телеграм-каналі ГУР.

Бойове завдання виконали військові спеціального підрозділу ГУР «Примари» протягом минулого тижня (9-15 лютого). Для ураження російських об’єктів розвідники застосували ударні дрони. Бійці ГУР знищили:

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-с1»;

радіолокаційну систему «Нєбо-У»;

десантний катер 02510 «БК-16».

«Техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників», – йдеться у повідомленні ГУР.

Додамо, що високошвидкісний транспортно-десантний катер 02510 «БК-16» призначений для перекидання та висадки десанту, його вогневої підтримки, протидиверсійних операцій, перевезення легких вантажів та участі у рятувальних операціях. Ці катери були збудовані на замовлення Військово-морського флоту Росії. Загалом на озброєнні росіян перебувало 19 таких катерів. Їхня вартість складає близько 2,16 млн доларів (приблизно 92 млн грн).

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що українські розвідники знищили рідкісний російський комплекс ППО «Тор-М2ДТ», що коштує 25-27 млн доларів.