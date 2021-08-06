Розвідслужби США вивчають генетичні дані вірусної лабораторії з китайського міста Ухань, роздобуті під час розслідування походження Covid-19. Про це повідомляє телекомпанія CNN.

Зазначається, що спецслужби дісталися до «скарбниці генетичних даних» лабораторії, з якої може походити коронавірус.

Невідомо, як були отримані ці дані з Уханьського інституту вірусології, з огляду на відмову Пекіна співпрацювати зі США, але джерела CNN припускають, що, очевидно, це було зроблено шляхом хакерського злому китайських серверів. Операція є частиною розвідувальної роботи, яку президент Джо Байден доручив провести для виявлення джерел поширення Covid-19.

CNN також зазначає, що спецслужби зіткнулися з серйозною проблемою під час дослідження величезного масиву отриманої інформації: браком перевірених фахівців, які знають китайську мову і водночас володіють предметом.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден доручив спецслужбам протягом 90 днів підгодувати доповідь про походження вірусу: чи його джерелом є дикі тварини, чи Уханьська лабораторія.