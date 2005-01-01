Рятувальники ДСНС переходять на посилений режим служби

СуспільствоРоман Ганкевич, 23 грудня2170

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Рятувальники ДСНС переходять на посилений режим служби
фото РБК-Україна
На період Різдвяних свят підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби

На період Різдвяних та новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. Про це заявив голова ДержНС Микола Чечоткін, повідомляє прес-служба відомства.

До 8:00 26 грудня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. У готовності до вильотів і реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває також й авіація ДСНС.

«У кожному регіоні проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій», - зазначив Чечоткін.

З 23 до 26 грудня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Нацполіції, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів на свята, здійснюватиметься посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

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