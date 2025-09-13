Рятувальники витягнули тіло на поверхню і передали працівникам поліції

У пʼятницю, 12 вересня, із водойми на Львівщині рятувальники витягнули тіло 34-річної жінки. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Як йдеться в повідомлені, близько 13:30, поблизу села Ясниська, в озері Ясницький кар’єр, виявили тіло 34-річної мешканки Зимної Води.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, на місце виїхали надзвичайники з міста Івано-Франкове, які за допомогою надувного човна та рятувальної мотузки дістали з води тіло загиблої і передали його працівникам поліції. Обставини події встановлюють.