Деяких жертв ідентифікували за допомогою ДНК-тестів

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці будівельного гіпермаркету Епіцентр у Харкові, який російські військові атакували авіабомбами 25 травня. Правоохоронці ідентифікували всі 19 тіл загиблих, повідомив голова МВС України Ігор Клименко у середу, 29 травня.

«Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз», – розповіли у поліції.

Внаслідок ударів по гіпермаркету у Харкові загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

Як розповів у Facebook начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов, останньою знайшли керівницю «Садового центру» Світлану, їй був сорок один рік.

«Ось так шукали тіла – на схемі «Епіцентру» позначки та нотатки. Слідчі вивчили години відеозаписів. Кожну важливу деталь переносили на схему-мапу гіпермаркету. Саме так і вдалося розшукати загиблих – місця, де їх бачили на відео, переносили на папір і з рятувальниками та кінологами продовжували пошуки вже в будівлі», – написав він та оприлюднив відповідне фото.

фото Національної поліції

За його словами, наслідки удару по гіпермаркету були насправді жахливими, адже збирати рештки загиблих довелося буквально по частинам. А спеціалісти та рятувальники буквально просіювали попіл, щоби знайти придатні для ідентифікації фрагменти тіл.

«Впізнати цих жінок, як і більшість інших загиблих, вдалося лише після дослідження ДНК. В деяких випадках криміналістам та слідчим доводилося відбирати зразки ДНК не лише у родичів, а й з особистих речей, які знаходили вдома у жертв», – написав правоохоронець.

Як інформував ZAXID.NET, 25 травня, росіяни випустили по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові дві керовані авіабомби. У момент влучання в торгівельному закладі перебували працівники та відвідувачі. Внаслідок влучання розпочалась пожежа на площі 10 тис. м².

Компанія «Епіцентр» заявила, що виплатить по 1 млн грн родинам усіх загиблих під час російського удару. Також матеріальну підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.