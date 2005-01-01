Санаторну школу у Винниках реорганізують у науковий ліцей гуманітарного та IT профілю

СуспільствоОрися Шиян, 4 червня1600

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Санаторну школу у Винниках реорганізують у науковий ліцей гуманітарного та IT профілю
У Винниківській школі батьки дітей та педогоги не задоволені реформами

Наступного року Винниківську загальноосвітню санаторну школу-інтернат перепрофілюють у науковий ліцей. З 1 вересня 2019 року тут навчатимуться обдаровані діти з усієї області за двома напрямками ‒ гуманітарним і ІТ.

Відповідне рішення прийняла сьогодні, 4 червня, комісія з питань освіти і науки Львівської обласної ради.

Комунальний заклад «Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» стане «Винниківським науковим ліцеєм». Реорганізація відбудеться з 1 вересня 2019 року.

Нагадаємо, школи-інтернати на Львівщині реорганізовують у межах освітньої реформи. Замість них створюють загальноосвітні навчальні заклади, ліцеї або ж взагалі закривають. У Винниківській санаторній школі-інтернаті батьки і вчителі проти таких змін. У цій школі навчаються діти з легкими формами туберкульозу. Крім навчання, їх забезпечують лікувально-профілактичними та реабілітаційними заходами.

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