САП відкрила справу проти уряду Гончарука за службову недбалість

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Олексія Гончарука звільнили з посади прем'єра на початку березня

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 23 березня відкрив кримінальне провадження проти уряду екс-прем’єр-міністра Олексія Гончарука через можливу службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомила прес-служба САП, секретар РНБО Олексій Данілов скеровував до Гончарука листи, в яких ішлося про «нагальну необхідність обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на коронавірус Covid-19», проте Кабмін на них не відреагував.

Згідно з повідомленням САП, справу відкрили після публікації інформації про листи Данілова виданням «Цензор.Нет» зранку 23 березня, що, у свою чергу, базується на дописі радника голови СБУ Ярослава Антоняка, який і опублікував листа Данілова від 31 січня.

Досудове розслідування доручили співробітникам ДБР. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мінімумів чи без нього.

Нагадаємо, Олексія Гончарука звільнили з посали прем'єр-міністра 4 березня, натомість призначивши львів'янина Дениса Шмигаля. Того ж дня Верховна Рада ухвалила новий склад Кабміну.