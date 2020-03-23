САП відкрила справу проти уряду Гончарука за службову недбалість
За версією слідства, Кабмін не обмежив експорт протиепідемічних товарів, як того вимагала РНБО
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 23 березня відкрив кримінальне провадження проти уряду екс-прем’єр-міністра Олексія Гончарука через можливу службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Як повідомила прес-служба САП, секретар РНБО Олексій Данілов скеровував до Гончарука листи, в яких ішлося про «нагальну необхідність обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на коронавірус Covid-19», проте Кабмін на них не відреагував.
Згідно з повідомленням САП, справу відкрили після публікації інформації про листи Данілова виданням «Цензор.Нет» зранку 23 березня, що, у свою чергу, базується на дописі радника голови СБУ Ярослава Антоняка, який і опублікував листа Данілова від 31 січня.
Досудове розслідування доручили співробітникам ДБР. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мінімумів чи без нього.
Нагадаємо, Олексія Гончарука звільнили з посали прем'єр-міністра 4 березня, натомість призначивши львів'янина Дениса Шмигаля. Того ж дня Верховна Рада ухвалила новий склад Кабміну.