САП закрила справу проти нардепа Олеся Довгого через відсутність складу злочину

Спеціальна антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно народного депутата Олеся Довгого. Відповідну постанову підписав начальник третього відділу САП Василь Кричун, свідчать документи, опубліковані виданням LB.ua.

В САП визнали, що не знайшли складу злочину в діях десятирічної давності екс-секретаря Київради. Там вказали на відсутність причинно-наслідкового зв'язку між діями Довгого і рішеннями Київради із земельних питань у 2007 році.

«Зміст повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київради не передбачає можливості та обов'язків впливати на волевиявлення депутатів під час голосування, допущені порушення регламенту Київської міськради самі по собі не становлять складу кримінального правопорушення», – йдеться в постанові.

В САП вважають, що усі можливості пошуку доказів вже вичерпані, показання свідків часто суперечать один одному, тому, на думку відомства, продовження розслідування не має сенсу.

Сам Довгий назвав рішення САП завершенням «вистави імені Луценка», заявивши, що справа закрита у зв'язку з відсутністю доказової бази.

Як відомо, в червні цього року Генпрокуратура направила до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності і подальше притягнення до відповідальності народного депутата Олеся Довгого. Йому інкримінували порушення регламенту під час перебування секретарем Київради в 2007 році. Довгий звернувся до колег по парламенту з проханням проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності, щоб він міг довести свою невинуватість у суді. Парламент позбавив недоторканності Довгого 11 липня.