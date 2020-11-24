До схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомила прес-служба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовці служб організували цей механізм з використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів та «телеграм»-каналів, використовуючи наявність вразливостей у відомчих базах даних», – йдеться в повідомленні.

Як вдалося з’ясувати слідчим, до схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та працівники банківської установи. Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами.

Наразі вирішується питання щодо вручення фігурантам повідомлень про підозри.