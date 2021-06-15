Служба безпеки України 10 червня уклала дві угоди з ТОВ «Інсайд Солюшнс» про закупівлю обладнання та програмного забезпечення на загальну суму 129,47 млн грн. Куплені засоби дозволять стежити за абонентами мобільного зв’язку, а одна з програм зможе таємно знаходити потрібного абонента практично в будь-якій точці світу, пишуть у вівторок, 15 червня, «Наші гроші» з посиланням на системі електронних закупівель ProZorro.

До 10 вересня 2021 року поставлять два спеціальні апаратно-програмні продукти:

систему Enigma OSINT розробки компанії «Ultra Information Solutions Ltd» (Ізраїль) за 104,43 млн грн. Судячи з назви, вона призначена для розвідки з відкритих джерел;

систему GeoMatrix solution розробки компанії Rayzone Group Ltd (Ізраїль) за 25,04 млн грн. За даними сайту розробника, система дозволяє таємно знаходити абонентів GSM / UMTS / 3G / 4G (LTE) практично по всьому світу в режимі реального часу.

Розгорнута специфікація закупленого обладнання і програмного забезпечення, згідно з протоколом, є інформацією для службового користування (ДСК). Гарантійний строк становить рік. Аванс складає 30%, а решту оплатять після постачання.

За інформацією СБУ, замовлене програмне забезпечення і обладнання необхідні для забезпечення протидії протиправній діяльності на шкоду інтересам держави у сфері інформаційної безпеки в умовах так званої «гібридної війни» (російської військової та інформаційної агресії).

Закупівлі провели за переговорною процедурою з посиланням на відсутність конкуренції з технічних причин. Робоча група СБУ вивчила ринок і з’ясувала, що вищезгадані системи включають унікальне багатофункціональне програмне забезпечення, якого немає на ринку IT-розробників резидентів та інтеграторів. За словами замовника, «Інсайд Солюшнс» має певний досвід реалізації проектів у галузі системної інтеграції та захисту інформації та є авторизованим ексклюзивним постачальником Ultra Information Solutions і Rayzone Group в Україні.

Київською компанією «Інсайд Солюшнс» зі статутним капіталом 1 тис. грн володіє та керує киянин Ігор Галицький. Він також є засновником ТОВ «Росток-Прінт» разом з Ігорем Масолом та ТОВ Підприємство «Росток-Спаркс» ЛТД разом із Валентином Сологубом, Ларисою Гостищевою, Дмитром Байтлером і ТОВ «КУА «Овамо Кепітал» Анатолія Дубинського.

Ігор Масол є сином покійного колишнього прем’єр-міністра Віталія Масола та основним акціонером ПрАТ «Компанія Росток», яке виробляє лічильники, електрообладнання тощо.

Із 2019 року «Інсайд Солюшнс» отримала підрядів на 249,88 млн грн у СБУ, Пенсійного фонду, Держспецзв’язку та дочірнього підприємства «Нафтогазбезпека» НАК «Нафтогаз України».

Раніше, одразу після створення в 2018 році вона називалась «Компанія Патентна студія Рудого». Її тодішній засновник Тарас Рудий займається реєстрацією торгових марок.