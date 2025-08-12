Василь Малюк розповів про унікальні дрони, якими уразили літаки на російських аеродромах

Голова Служби безпеки генерал-лейтенант Василь Малюк розповів, що успіх спецоперації «Павутина» полягає в унікальному симбіозі агентурної та технічної складової спецслужби. Про це Малюк сказав в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна».

Глава СБУ зауважив, що масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ планували втілити ще до 9 травня, однак через низку свят – Великдень, день труда і день перемоги – російські водії, у чиїх фурах заховали дрони, пішли в запій та не змогли вчасно вийти на роботу.

Для реалізації операції українська спецслужба створила залегендоване підприємство – логістичну компанію у російському Челябінську. Українські агенти орендували там офіс і склади, які розташовувались поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних авто, а наймані водії перевозили різні вантажі, щоб відпрацювати легенду.

Також СБУ довелося організувати завезення до РФ підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій.

«“Павутина” – це унікальна, багатоетапна операція, яка містить низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого», – зазначив Василь Малюк.

Очільник СБУ повідомив, що кожен з мисливських будиночків, де заховали дрони, був повністю автономний – з власними батареями EcoFlow, сонячними батареями тощо. Це дозволяло безперервно підживлювати безпілотники.

«Спецоперація могла відбутися й у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію РФ», – наголосив Василь Малюк.

Він зауважив, що дрони, якими уразили ворожі літаки, є унікальними, адже містять кілька різновидів зв’язку. Також бойова частина кожного БпЛА, яка була прихована в дроні, складалася з двох частин по 800 грамів спеціальної суміші, яку розробляли саме для цієї операції.

«Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух», – зазначив спецслужбовець.



СБУ було важливо забезпечити безперешкодне повернення до України учасників спецоперації у РФ. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію Росії, додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, спецоперація «Павутина» відбулась 1 червня 2025 року. За її результатами СБУ уразила FPV-дронами третину ворожої стратегічної авіації РФ – 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Загальна вартість ураженої російської стратегічної авіації на чотирьох основних аеродромах Росії становить близько 7 млрд доларів.