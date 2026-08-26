Російський агент закріпив вибухівку під водійським сидінням автомобіля

Служба безпеки України у середу, 26 серпня, повідомила, що спільно з Національною поліцією запобігла спробі теракту проти керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу в Київській області. За даними слідства, замах організувала ФСБ Росії.

Російські спецслужби планували підірвати автомобіль посадовця за допомогою саморобного вибухового пристрою, який закріпили під водійським сидінням. Українські контррозвідники та поліцейські вчасно виявили вибухівку та знешкодили її. За інформацією СБУ, пристрій містив 1 кг гексогену, що за потужністю приблизно відповідає 2 кг тротилу.

Як готували замах

У СБУ встановили, що виконавцем завдання став 63-річний пенсіонер, який переїхав до Київської області з Луганщини. За даними правоохоронців, у лютому 2026 року його завербувала ФСБ через сина чоловіка, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає в Росії.

Після отримання інструкцій від російських кураторів чоловік придбав два мобільні телефони та павербанк. Згодом він забрав зі схрону інші складові для виготовлення вибухового пристрою. За кілька днів до запланованого злочину фігурант зібрав саморобну бомбу та встановив її в автомобілі посадовця.

Крім того, зловмисник заховав неподалік телефон із підключеним павербанком. За задумом російських спецслужб, цей пристрій мав забезпечити онлайн-трансляцію для дистанційного контролю та активації вибуху.

Після закладання вибухівки чоловік залишив Україну автобусом і вирушив до Польщі. За даними СБУ, звідти він планував потрапити до Росії через Білорусь.

Раніше польські медіа повідомляли, що правоохоронці 5 серпня затримали підозрюваного на території Польщі під час спроби виїхати до Росії транзитом через Білорусь.

Наразі українські слідчі та прокурори звернулися до польської сторони із запитом про екстрадицію чоловіка в Україну. Йому заочно повідомили про підозру за закінчений замах на терористичний акт.