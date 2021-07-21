Погрожуючи зброєю, зловмисник вимагав зміни курсу судна та 500 тис. доларів

Служба безпеки України затримала громадянина України, який захопив судно в Індійському океані та вимагав викуп за його звільнення. Це перший випадок в історії України, коли в Україні особі повідомлено про підозру у піратстві, повідомили у прес-службі СБУ.

За інформацією відомства, піратом виявився житель Миколаївщини. Він влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Втім, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам захопив його.

Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у 500 тис. доларів США. Переговори із менеджерами компанії судновласника, які тривали 4 дні. Зрештою, представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен всього лише за 6 тис. доларів.

Однак, коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу вимагав 100 тис. доларів. В іншому випадку він погрожував викинути всю зброю за борт.

«Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою. Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави)», – розповіли в СБУ

Пірата вдалося затримати уже в Україні. Під час спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання.

фото СБУ

Наразі йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 446 КК України, тобто у піратстві, а саме застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Офіс генпрокурора звинуватив громадянина України у спробі захоплення морського судна. У відомстві зазначили, що Україна вперше висунула підозру у піратстві своєму громадянину.