Українець мав охороняти корабель від піратів

Україна вперше повідомила про підозру у піратстві своєму громадянину, який у липні 2020 року зі зброєю спробував захопити судно у західній частині Індійського океану. Про це Офіс генпрокурора повідомив 20 липня.

Як розповіли у відомстві, українець був співробітником іноземної охоронної компанії та надавав послуги з охорони у піратонебезпечних районах судноплавства.

Однак прибувши на корабель він повідомив капітану судна, яке пливло під прапором Маршаллових островів, про те, що захоплює судно та вимагає змінити курс корабля до порту Фуджейра, який є найбільшим портом на східному узбережжі Обʼєднаних Арабських Еміратів. Крім того, українець почав вимагати грошей.

Аби підтвердити реальність своїх намірів, він вистрілив у стелю капітанського містка (через це пошкодилось освітлення), після чого вже під погрозою вогнепальної зброї повторив свої вимоги.

Капітан судна віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги українця передав менеджерам компанії судновласника. У результаті перемовин, через 4 дні представники компанії надали вказівку капітану видати пірату 6 тис. доларів в обмін на те, що він здасть зброю та розблокує роботу судна.

Водночас в Офісі генпрокурора не уточнюють, за яких умов його затримали. Однак згідно зі статтею 446 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

«Такий злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в Україні розкрито вперше», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що це перший раз, коли про підозру у піратстві в Україні повідомляють громадянину цієї країни. Слідство у справі веде СБУ. Запобіжний захід підозрюваному ще не обрали.