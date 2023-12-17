Наслідки атаки БпЛА на російські літаки

Служба безпеки та Збройні сили у ніч на 17 грудня провели спецоперацію, внаслідок якої уразили техніку на російському аеродромі в Ростовській області. Про це у неділю, 17 грудня, пише «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

«Атакували аеродром безпілотниками. Хоч у РФ уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності СБУ та ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли джерела видання, летовище було важливою ціллю, адже там знаходиться місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ.

Відомо, що на летовищі в момент удару знаходилось до 20 літаків СУ-34, три радіолокаційних станції та інша техніка.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.