Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України продовжують знищувати ворога на фронті й ділитись кадрами з «полювання» на росіян. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України у суботу, 16 грудня.

«І як би швидко вона (російська піхота, - ред.) не тікала, доставка квитків на «кобзонівський концерт» відбувається чітко за графіком! А наші воїни з Центру спецоперацій «А» дбають, щоб туди потрапив кожен окупант», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 344 820 військових.