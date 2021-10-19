Служба безпеки України досліджує обставини, за яких АТ «Харківгаз» напередодні опалювального сезону відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області. Відомство заявляє, що таким чином посадовці цього підприємства підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Посадовці підприємства залишили без газу ціле село на початку жовтня. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт, повідомляє Служба безпеки України у вівторок, 19 жовтня.

Після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем, якої раніше не уснувало. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 грн на рік. Представники «Харківгазу» відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір.

«Тобто, користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище», – йдеться в повідомленні.

Еерівництво «Харківгазу» заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ. Мовляв, в цьому винні президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів.

В діях співробників підприємства вбачаються окремі ознаки дій, передбачених ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 жовтня, наголосила СБУ. Відомство також зазначило, що «Харківгаз» на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.