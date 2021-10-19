СБУ відкрила справу проти «Харківгазу» через відключення цілого села від газу
Від'єднання села Благодатне від газопостачання спричинило протести місцевих жителів
Служба безпеки України досліджує обставини, за яких АТ «Харківгаз» напередодні опалювального сезону відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області. Відомство заявляє, що таким чином посадовці цього підприємства підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Посадовці підприємства залишили без газу ціле село на початку жовтня. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт, повідомляє Служба безпеки України у вівторок, 19 жовтня.
Після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем, якої раніше не уснувало. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 грн на рік. Представники «Харківгазу» відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір.
«Тобто, користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, мешканці села були поставлені у безвихідне становище», – йдеться в повідомленні.
Еерівництво «Харківгазу» заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ. Мовляв, в цьому винні президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів.
В діях співробників підприємства вбачаються окремі ознаки дій, передбачених ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 жовтня, наголосила СБУ. Відомство також зазначило, що «Харківгаз» на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.