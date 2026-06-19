Правоохоронці викрили хакерів, які створили фейковий застосунок «Резерв+»

Служба безпеки України та Нацполіція викрили хакерів, які створили клон застосунку «Резерв+» для ухилення від мобілізації. Під час перевірки документів військовозобовʼязані показували дані у фейковому застосунку, що давало їм можливість уникнути призову. Про це у пʼятницю, 19 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Хакери створили мобільний застосунок, який повністю імітує застосунок Міноборони «Резерв+». Доступ до клону «Резерв+» ухилянтам продавали за 1200 грн. В електронному кабінеті фейкового «Резерв+» військовозобовʼязані могли самостійно вносити зміни до облікових даних та вказувати, що нібито мають відстрочку від мобілізації.

Під час перевірок документів чоловіки показували співробітникам ТЦК та Нацполіції фейкові електронні документи й уникали призову. Встановлено, що фальшивий застосунок налічував понад 4 тис. користувачів.

СБУ та Нацполіція провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах і затримали трьох хакерів. Двом із них уже оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ під час дії воєнного стану (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та підробленні документів, вчиненому за попередньою змовою (ч. 3 ст. 358 ККУ). Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 12 червня стало відомо про затримання 37-річного посадовця районного ТЦК та СП, який за 2,5 тис. доларів у системі «Оберіг» видаляв дані про розшук військовозобов’язаних.