СБУ викрила на підпалі авто завербованого росіянами 19-річного мешканця Хмельниччини
Підозрюваний погодився на злочин заради швидкого заробітку
Правоохоронці викрили 19-річного мешканця Шепетівки, який на замовлення російських спецслужб підпалив автомобіль військового. За скоєне йому загрожує до 10 років увʼязнення. Про це у понеділок, 29 червня, повідомила пресслужба СБУ у Хмельницькій області.
За даними слідства, підозрюваний погодився на пропозицію представників РФ підпалити автомобіль Сил оборони в обмін на обіцянку швидкого заробітку. Ціллю зловмисник обрав автомобіль Opel, який належав військовослужбовцю ЗСУ.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
«Вночі він прийшов до місця стоянки авто, вилив легкозаймисту речовину на лобове скло та підпалив. Пересвідчившись, що автомобіль зайнявся, підпалювач втік», – повідомили правоохоронці.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Знищений внаслідок підпалу автомобіль (фото СБУ)
Поліцейські спільно з оперативниками СБУ затримали 19-річного жителя Шепетівки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.