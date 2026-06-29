Затриманому загрожує до десяти років увʼязнення

Правоохоронці викрили 19-річного мешканця Шепетівки, який на замовлення російських спецслужб підпалив автомобіль військового. За скоєне йому загрожує до 10 років увʼязнення. Про це у понеділок, 29 червня, повідомила пресслужба СБУ у Хмельницькій області.

За даними слідства, підозрюваний погодився на пропозицію представників РФ підпалити автомобіль Сил оборони в обмін на обіцянку швидкого заробітку. Ціллю зловмисник обрав автомобіль Opel, який належав військовослужбовцю ЗСУ.

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«Вночі він прийшов до місця стоянки авто, вилив легкозаймисту речовину на лобове скло та підпалив. Пересвідчившись, що автомобіль зайнявся, підпалювач втік», – повідомили правоохоронці.

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Знищений внаслідок підпалу автомобіль (фото СБУ)

Поліцейські спільно з оперативниками СБУ затримали 19-річного жителя Шепетівки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.