Підозри оголосили десятьом членам шахрайської схеми

Служба безпеки України виявила та ліквідувала у вінницькій тюрмі підпільний шахрайський кол-центр, який обкрадав клієнтів одного з провідних банків України. Майже 30 ув’язнених Вінницької колонії ошукали десятки тисяч потерпілих, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 27 листопада.

За даними правоохоронців, у Вінницькій колонії діяла злочинна організація, якою заправляв місцевий кримінальний авторитет. У схемі з видурювання грошей брали участь приблизно 30 ув’язнених та тих хто вже вийшов на волю.

«”На рахунку” зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих», – повідомили у прес-службі СБУ.

Ув’язнені дзвонили вкладникам фінансових установ та викрадали у них кошти під виглядом надання онлайн-послуг. Роботу шахрайського кол-центру організував місцевий «смотрящий», в’язень на прізвисько «Гєша».

«Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись “співробітниками служби безпеки” фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї. Потім зловмисники пропонували громадянам переказати кошти на так званий “безпековий рахунок” через онлайн-додаток, щоб “вберегти заощадження від викрадачів”», – повідомили у прес-службі СБУ.

Сімом зловмисникам вже оголосили про підозри за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство), двом – за ч. 2 ст. 255-1 ККУ (поширення злочинного впливу), а «Гєші» – за ч. 5 ст. 255 ККУ (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу).