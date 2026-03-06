Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці

На Буковині кіберфахівці СБУ викрили 12 зловмисників, які у чатах месенджерів «зливали» геолокації ТЦК та поліції і закликали до уникнення мобілізації. Про це повідомили в СБУ в п’ятницю, 6 березня.

Як встановило розслідування, інтернет-спільнота працювала у щодобовому режимі. Її учасники також активно закликали ігнорувати повістки. Місця та геолокації скидалися в реальному часі. В СБУ Буковини додали, що поширення такої секретної інформації фактично зривало мобілізаційні заходи.

Правоохоронці виявили адміністраторів та найбільш активних дописувачів, які координували дії групи. Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, а правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до співпраці з російськими спецслужбами.

Правоохоронці нагадали, що за публікацію переміщень військових та локацій блокпостів передбачено кримінальне покарання.