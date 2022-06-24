Компанія Ігоря Наумця незаконно видобувала пісок і щебінь на Київщині та Житомирщині і займалася рейдерством

Служба безпеки України заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха Ігоря Наумця на понад мільярд гривень.

Як йдеться у повідомленні СБУ, Правоохоронці припинили діяльність організації, яка в Україні незаконно видобували копалини у промислових масштабах. Керував компанією російський бізнесмен, якому належала фінансово-промислова група.

Наумець організував незаконний бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків Україні. За даними слідства, мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної війни Росії та на матеріальне забезпечення окупаційної влади в Криму і на Донбасі.

Крім того, Наумець зі спільниками причетний до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств нафтовидобувної галузі. Свої «надприбутки» бізнесмен виводив до Росії через офшорні компанії.

За даними слідства, олігарх систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів та підтримував невизнані «республіки». Він навіть став, як кажуть в СБУ, засновником однієї з російських компаній разом із «міністром ДНР».

Водночас зазначимо, що СБУ в своєму повідомленні не назвала, про якого саме російського олігарха йдеться – його оприлюднило «Громадське» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.