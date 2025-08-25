Затриманій загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України викрили 39-річну жительку Чернігова на співпраці з російською ФСБ. Жінка на замовлення окупантів готувала серію ударів по військових об’єктах на Київщині та Чернігівщині. Про це у понеділок, 25 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували жінку через телеграм-канал, у якому вона шукала спосіб легкого заробітку. Спочатку окупанти відрядили затриману на Київщину, де вона мала виявити геолокації аеродромів з бойовими гелікоптерами.

«Фігурантка отримала від ФСБ маршрутний лист з орієнтовними адресами можливого базування військових об’єктів, біля яких вона мала провести дорозвідку. Втім, у ньому не було жодних актуальних координат Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Після невдачі на Київщині зрадниця повернулась до Чернігова, де почала готувати удари по будівлях Територіальних центрів комплектування. Для цього жінка орендувала квартиру у дев’ятиповерховому будинку, що розташований біля одного з ТЦК міста. У квартирі на підвіконні фігуранта встановила телефон з камерою камеру, до якого російська ФСБ мала віддалений доступ.

«У такий спосіб рашисти сподівалися відстежити час, коли на об’єкті найбільше зосереджено військовозобов’язаних, щоб вдарити по них ракетою», – пояснили у СБУ.

Співробітники української спецслужби викрили та затримали російську агентку в орендованій квартирі, а також вжили заходів для убезпечення локацій Сил оборони. Жінці оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі зрадниця перебуває під вартою.