СБУ затримала аферистів, які привласнили квартиру померлої мешканки Франківська
Під час обшуків у підозрюваних вилучили партію наркотиків і зброю
Служба безпеки та Національна поліція затримали злочинну групу, учасники якої перереєстрували квартиру померлої людини на підставного власника, щоб привласнити гроші від її продажу. Під час обшуків у підозрюваних вилучили партію наркотиків і зброю.
Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у вівторок, 3 березня, шахрайську схему організували троє мешканців обласного центру зі зв’язками у кримінальному середовищі. Дізнавшись, що законна власниця квартири померла, а її син-співвласник відбуває покарання в місцях позбавлення волі, зловмисники перереєстрували житло, вартістю понад 2,3 млн грн на чоловіка, діями якого могли керувати через його асоціальний спосіб життя.
«Підроблене свідоцтво про право власності і довідку Бюро технічної інвентаризації використали для виготовлення техпаспорту на квартиру. Надалі весь пакет фальшивих документів подали державному реєстратору в Коломиї, на підставі чого він оформив право власності на підставну людину і вніс дані до Державного реєстру речових прав», – зазначили в СБУ.
Отримавши документи на квартиру, зловмисники почали у ній ремонт, щоб підготувати до продажу. Під час обшуків у помешканнях та в автомобілях підозрюваних вилучили:
- документи на квартиру на ім’я підставного власника
- банківські картки та гроші в різних валютах на суму понад 100 тис грн
- понад 100 грамів амфетаміну, пів кілограма канабісу
- автомат АК-74, обріз ІЖ-81, мисливський карабін ОП-СКС, набої до вогнепальної зброї
- мобільні телефони, флешки та чорнові записи.
Злочинцям оголосили підозри за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.