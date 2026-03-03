Отримавши документи на квартиру, зловмисники почали у ній ремонт, щоб підготувати до продажу

Служба безпеки та Національна поліція затримали злочинну групу, учасники якої перереєстрували квартиру померлої людини на підставного власника, щоб привласнити гроші від її продажу. Під час обшуків у підозрюваних вилучили партію наркотиків і зброю.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у вівторок, 3 березня, шахрайську схему організували троє мешканців обласного центру зі зв’язками у кримінальному середовищі. Дізнавшись, що законна власниця квартири померла, а її син-співвласник відбуває покарання в місцях позбавлення волі, зловмисники перереєстрували житло, вартістю понад 2,3 млн грн на чоловіка, діями якого могли керувати через його асоціальний спосіб життя.

«Підроблене свідоцтво про право власності і довідку Бюро технічної інвентаризації використали для виготовлення техпаспорту на квартиру. Надалі весь пакет фальшивих документів подали державному реєстратору в Коломиї, на підставі чого він оформив право власності на підставну людину і вніс дані до Державного реєстру речових прав», – зазначили в СБУ.

Отримавши документи на квартиру, зловмисники почали у ній ремонт, щоб підготувати до продажу. Під час обшуків у помешканнях та в автомобілях підозрюваних вилучили:

документи на квартиру на ім’я підставного власника

банківські картки та гроші в різних валютах на суму понад 100 тис грн

понад 100 грамів амфетаміну, пів кілограма канабісу

автомат АК-74, обріз ІЖ-81, мисливський карабін ОП-СКС, набої до вогнепальної зброї

мобільні телефони, флешки та чорнові записи.

Злочинцям оголосили підозри за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.