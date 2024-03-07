Блогерка-косметолог у TikTok називала агресію РФ проти України гібридною війною

СБУ затримала у Києві б’юті-блогерку, яка агресію РФ проти України гібридною війною і вимагала від української влади моральної компенсації «за нелегкі останні роки життя у столиці». Про це 7 березня повідомила Служба безпеки України.

За словами правоохоронців, блогерка на своїх каналах у TikTok поширювала фейки про війну в Україні. Зокрема вона заперечувала повномасштабне вторгнення Росії і присутність окупаційних угруповань РФ на території нашої держави.

Київська міська прокуратура уточнила, що підозрювана позиціонувала себе себе як «косметолога з багаторічним досвідом», втім, з вересня 2023 року жінка вирішила публікувати відео на політичні теми, в яких розповідала про те, що в Україні триває гібридна війна, яку треба припинити. Крім того, блогерка записала звернення до влади, заявивши, що хоче моральної компенсації за нелегкі останні роки життя у столиці.

Правоохоронці не називають імені підозрюваної, але, судячи з опублікованих Київською міською прокуратурою фото, йдеться про косметологиню Анжеліку Тітаренко. В TikTok є щонайменше три її профілі, в яких, окрім пов’язаних з професією відео, жінка публікує політичні матеріали.

Блогерка Анжеліка Тітаренко

В частині відео Анжеліка Тітаренко поширювала конспірологічні теорії, скаржилась на «гібридну війну», в якій звинувачувала «зеленого клоуна», і закликала українців жити в «реальній реальності».

Також жінка у 2023 році агітувала вступати в політичну партію «Гарант», засновником якої є Валерій Токар. У 2012 році, на той момент безробітний Токар, балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але без результату. Наразі Токар регулярно критикує українську владу на своїх сторінках у соцмережах.

Анжеліка Тітаренко також скаржилась на «закон, який створює гібридну війну проти неї і виставляє її проти свого народу». В жодному зі своїх відео блогерка не вказувала адресата своїх послань, але погрожувала «підняти весь світ, щоб знести владу, яка псує людям нервові клітини».

Анжеліка Тітаренко розповсюджує конспірологічні теорії на своїх сторінках у соцмережах

Зараз жінці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту (ч. 2 ст. 436-2 КК України).