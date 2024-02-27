Один із затриманих вже записав відео з вибаченнями

СБУ та Нацполіція викрили мешканців Київщини, які під час вечірки, стріляючи у повітря, викрикували гасло «кадирівців». Про це 27 лютого повідомила прес-служба СБУ.

Відео з вечірки, яка відбувалась у ніч на 25 лютого на Київщині, в одному з котеджних містечок, опублікували місцеві Telegram-канали. На відео видно, як під час святкування один з хлопців стріляє з пістолету у повітря. Крім того, інший каже: «всє вмєстє», після чого решта учасників вечірки кричать гасло «Ахмат – сіла».

За словами джерел «Української правди» іменинником виявився Давид Герман, син бізнесмена Бориса Германа, обвинуваченого в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка. Вже 27 лютого СБУ повідомила, що учасниками вечірки виявились шестеро місцевих жителів віком від 17 до 21 року. Один із них вже записав відео з вибаченнями.

«Я святкував свій день народження з 24 на 25 лютого і дозволив собі терористичний виклик “Ахмат – сила”, за що вибачаюсь перед усіма, хто постраждав на цій війні, кого вбили чи хто залишився інвалідом. Перед всім народом України. ”Ахмат” – це терористи, Слава Україні», –зазначив затриманий.

Наразі учасників вечірки викрито та затримано. 18-річному юнаку, який стріляв у повітря, обирають запобіжний захід. За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї, слідчі розпочали кримінальне провадження (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

«Ахмат – сіла!» – релігійно-політичне гасло на честь покійного президента Чечні Ахмата Кадирова, офіційний бойовий клич «кадирівців». 14 березня 2022 року Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі публікував відео, на якому «кадирівці» демонструють полонених українських військовослужбовців, які під тиском кричать «Ахмат – сила».