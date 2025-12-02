19-річного зловмисника затримали у нього вдома

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента спецслужби РФ, який відстежував пункти базування Сил оборони. Ним виявився 19-річний харків’янин, чию матір у січні 2025 року викрили на організації теракту. Про це повідомили в пресцентрі СБУ 2 грудня.

Слідство встановило, що після затримання матері, яка на замовлення РФ намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, хлопець виїхав до родичів у Москву. Там його завербували російські спецслужбісти й наказали повернутися до Харкова для виконання агентурних завдань.

«Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу “евакуацію” до РФ з врученням відомчої нагороди від ФСБ та сприянням у вступі до російського вишу», – повідомили у відомстві.

Повернувшись до Харкова, 19-річний чоловік почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони, зокрема логістичні склади ЗСУ.

Зловмисника затримали у нього вдома. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.