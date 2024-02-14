Інформатора затримали під час виконання ворожого завдання

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари окупантів по критичній інфраструктурі Харкова. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 14 лютого.

Як розповіли у спецслужбі, серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. Для більшої ефективності атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого спільника геолокації української ППО. Окупанти з його допомогою сподівались «обійти» системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар.

Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця ворожих «прильотів», а потім робив там приховану фото- і відеозйомку. Усі одержані відомості зловмисник пересилав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання.

«За даними слідства, фігурантом є 58-річний місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери», – повідомили в СБУ.

Також чоловік публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників. Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.