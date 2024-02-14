СБУ затримала російського інформатора, який наводив російські ракети на Харків
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари окупантів по критичній інфраструктурі Харкова. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 14 лютого.
Як розповіли у спецслужбі, серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. Для більшої ефективності атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого спільника геолокації української ППО. Окупанти з його допомогою сподівались «обійти» системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар.
Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця ворожих «прильотів», а потім робив там приховану фото- і відеозйомку. Усі одержані відомості зловмисник пересилав у декілька чатів прокремлівських Телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання.
«За даними слідства, фігурантом є 58-річний місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери», – повідомили в СБУ.
Також чоловік публікував у соцмережах свої дописи, в яких намагався дискредитувати українських захисників. Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.
Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.