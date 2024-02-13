18-річному хлопцю загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України на Київщині затримали 18-річного російського агента. Хлопець вистежував місця базування авіації ЗСУ. Про це повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 13 лютого.

Слідчі встановили, росіяни завербували хлопця кілька місяців тому. У їх поле зору він потрапив через активність у прокремлівських Telegram-каналах. У своїх коментарях хлопець схвалював дії російської армії.

Для збору розвідінформації він на кілька днів орендував квартиру поблизу місцевого аеродрому. Хлопець вистежував місця базування авіації ЗСУ, а також розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих ударів по енергооб’єктах. За виконання завдань від російських спецслужб він отримував гроші, які надходили на його банківську картку.

Співробітники СБУ затримали хлопця, коли він проводив дорозвідку поблизу енергетичного підприємства у Києві.

Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон та комп’ютер із його листуванням з російською спецслужбою. Також виявили банківську картку, на яку ФСБ надсилало хлопцю гроші.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Наразі хлопець перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.