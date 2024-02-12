Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Кіровоградщини, який працював розвідником для росіян. Для цього чоловік облаштував у власному гаражі пункт спостереження. Про це у понеділок, 12 лютого, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, ворожим інформатором виявився чоловік, який 20 років проживав у Росії. Переде початком повномасштабного вторгнення він приїхав в Україну, щоб продати тут все своє майно та повернутися назад до Росії.

У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував на Кіровоградщині, із ним зв’язався представник російських спецслужб і запропонував співпрацю. За виконані завдання окупанти обіцяли чоловіку «евакуацію» до Росії.

Інформатор мав дізнаватись для росіян кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту. Найбільше російські спецслужби цікавились переміщенням на передову українського важкого озброєння, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.

«Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував спостережний пункт у власному гаражі, що розташований поблизу залізничної станції. Крім того, він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина. Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій», – йдеться у повідомленні.

СБУ викрила чоловіка та затримала у власному помешканні. Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Крім того, документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території Росії.

Співробітники СБУ повідомили чоловіку про підозру у несанкціонованому поширенні інформації переміщення зброї та розміщення ЗСУ. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.