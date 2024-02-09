Агент РФ встановив веб-камери біля Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями

Служба безпеки України затримала російського агента, який встановив веб-камери поблизу Миколаївського морського порту, щоб шпигувати за військовими кораблями. Про це 9 лютого повідомив прес-центр СБУ.

У зоні особливої уваги росіян були кораблі Збройних сил України, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію. Щоб відслідковувати місця базування українських кораблів, шпигун встановив декілька веб-камер на техспорудах поблизу порту. Камери мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіків. Співробітники СБУ своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої.

Зловмисника затримали, коли він намагався встановити ще одну веб-камеру з видом на річкову акваторію. Ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових госпіталів, навчальних центрів та блокпостів. За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року. У поле зору росіян він потрапив через активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у чоловіка виявили інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.