Працівник ТЦК збирав документи іноземців та переадресовував їх в держоргани

Працівник Тернопільського центру комплектування та соціальної підтримки встановив на комп’ютери неліцензійну програму і тим самим спричинив витік персональних даних іноземців, які планували підписати контракт з ЗСУ. Через це на російських телеграм-каналах з’явилася інформація про 86 чоловіків з інших країн, які хотіли служити в Україні. Військовослужбовцю тепер загрожує обмеження волі до трьох років.

Тернопільські кіберполіцейські під час розслідування з’ясували, що до злочину причетний інспектор мобілізаційного відділення. Чоловік відповідав за рекрутингову кампанію серед іноземців. Він збирав документи кандидатів, готував запити на проведення спеціальних перевірок та скеровував їх у державні органи.

При перевірці з'ясувалося, що працівник військкомату на робочий та свій комп’ютер вдома встановив неліцензійне програмне забезпечення російського виробництва. Ця програма давала можливість посадовцю працювати віддалено зі службовою інформацією.

«В програмі був шкідливий код, який став причиною витоку персональних даних 86 іноземців. Інформація про закордонних кандидатів у ЗСУ з’явилася на російському телеграм-каналі», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 6 лютого.

Слідчі довели причетність чоловіка до злочину, передбаченого ст. 363 КК України (Порушення правил експлуатації комп'ютерів чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється). Справу працівники поліції скерували до суду. Працівнику ТЦК загрожує обмеження волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк, або ж штраф від 68 тис. гривень.