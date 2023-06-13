ДБР втсановлює, як ці персональні дані потім потрапили до російських пропагандистів

На Тернопільщині правоохоронець незаконно збирав дані про добровольців з лав тероборони, а пізніше ця інформації опинилася на сайтах пропагандистських російських ресурсах. Поліцейський систематизував дані за іменами, прізвищами, датами народження, адресами та дозволами на носіння зброї.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що у витоку персональних даних підозрюють одного зі працівників управління Нацполіції в Тернопільській області. Чоловіку вже оголосили про підозру в незаконному збиранні та поширенні конфіденційної інформації, але від роботи в поліції не відсторонили.

Під час розслідування ДБР встановлено, що поліцейський починаючи з лютого 2022 року збирав персональні дані добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України. У певні дні цю інформацію він пересилав через соцмережі іншому правоохоронцю. Уже за деякий час всі дані про тероборонівців опинилися на одному з російських пропагандистських ресурсів. Такий витік інформації спричинив те, що росіянам стало відомо імена, адреси проживання та дати народження захисників.

«Фігурант систематизував та зберігав імена тероборонівців, дати їх народження, місце реєстрації та проживання, наявність у власності рухомого та нерухомого майна, вогнепальної зброї та спецзасобів, контактні номери телефонів родичів. Наразі слідство встановлює, навіщо він збирав дані у такому об’ємі та яким чином персональні дані тероборонівців потрапили до російських пропагандистів», – повідомили в ДБР України.

Під час розслідування з’ясувалося, що правоохоронець збирав конфіденційну інформацію з доступних йому баз даних. Нерідко він пересилав ці дані іншому працівнику правоохоронного органу незахищеними каналами зв’язку. Таким чином, дані могли опинитися у ворога.

Правоохоронцю повідомили про підозру в незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації (ч. 1, 2 ст. 182 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.