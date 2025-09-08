У затриманих вилучили 7 елітних автомобілів, готівку та зброю

На Прикарпатті викрили 12 учасників організованої злочинної групи, що займалася вибиванням вигаданих боргів у бізнесменів. Серед затриманих – «смотрящі» за Коломиєю та містом Кам’янське Дніпропетровської області.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 8 вересня, угруповання діяло з лютого 2024 року по серпень 2025 року. Схему побудували на залякуванні: потерпілим нав’язували вигадані борги, застосовували фізичне насильство, погрожували їхнім близьким та змушували підписувати фіктивні розписки.

Організатором групи був відомий у кримінальних колах «смотрящий» за Коломийським районом. Його найближчий спільник, кримінальний авторитет зі статусом «бродяги» виконував функції співорганізатора. До схеми також залучили «смотрящого» за містом Кам’янське разом з наближеними виконавцями, які безпосередньо займалися вимаганням у підприємців. Ще один кримінальний авторитет у Кам’янці-Подільському контролював отримання грошей через кур’єра.

Від дій злочинців постраждали щонайменше четверо прикарпатців, в яких загалом вимагали понад 828 тис. доларів. Зокрема, від підприємця з Яремчі вимагали 800 тис. доларів, застосувавши до нього силу та погрожуючи розправою його дружині. Останню під тиском змусили написати «розписку» про вигаданий борг у 300 тис. доларів. Під час передачі грошей зловмисників затримали.

«Під час спецоперації провели 28 обшуків за місцями проживань підозрюваних та в їхніх автомобілях в Івано-Франківській, Житомирській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Закарпатській та Кіровоградській областях, у містах Києві та Одесі. Вилучили 7 елітних автомобілів, майже 28 тисяч доларів США, 655 євро, 27,8 тис. грн, вогнепальну зброю, 16 мобільних телефонів, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази», – зазначили у прокуратурі

Наразі десять підозрюваних перебувають під вартою без права застави. Організаторам та виконавцям оголосили підозри у вимаганнях в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України). Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.