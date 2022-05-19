Мешканець села на Тернопільщині вночі викрав у своєї односельчанки саджанці плодових дерев, а згодом посадив їх у власному садку. Загалом чоловік викрав 11 саджанців вартістю близько 1 тис. грн. За статтею про крадіжку, вчинену в умовах воєнного часу, йому загрожує до восьми років тюрми.

Про інцидент стало відомо у четвер, 19 травня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До правоохоронців звернулась мешканка села Королівка Борщівської громади. Вона повідомила, що невідомі вночі викопали з її саду 11 саджанців плодових дерев. Вартість викраденого потерпіла оцінила у тисячу гривень.

Як встановили поліцейські, крадіжку скоїв односелець заявниці. У скоєному він зізнався. Виявилось, що крадені саджанці він посадив у своєму садку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного часу). Чоловікові загрожує від п'яти до восьми років тюрми.