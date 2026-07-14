Ліндсі Грем та Дарлін Грем Нордон

Сестра сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема – Дарлін Грем Нордон – зайняла його місце в Сенаті США, після раптової смерті політика минулими вихідними. Про це повідомили телеканал Fox News та американська служба BBC.

62-річну Дарлін Грем Нордон офіційно призначив 13 липня губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер, який представив її як «улюблену молодшу сестру» Грема, яка «тепер завершить його справу».

«Це така честь. Ліндсі завжди підтримував мене, а тепер я буду підтримувати його», – сказала Нордон.

Перед цим американські посадовці, зокрема президент США Дональд Трамп, закликали Нордон замінити брата на посаді в знак «вшанування пам’яті» сенатора. Грем був дуже близький зі своєю сестрою, яку він офіційно удочерив після смерті їхніх батьків, додає BBC.

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Макмастер заявив, що Дарлін Грем Нордон обійматиме посаду сенаторки до завершення терміну повноважень Грема, який спливає в січні 2027 року. У листопаді 2026 року виборці вирішать, хто обійматиме цю посаду наступні шість років.

Відомо, що Нордон раніше не обіймала виборних посад. Вона одружена, має двох дочок і працює комісаром у Комісії Південної Кароліни у справах незрячих. Після складання присяги Нордон стане першою жінкою-сенатором Південної Кароліни.

Нагадаємо, Ліндсі Грем помер увечері 11 липня через розшарування аорти – пошкодження стінки головної артерії організму, пов’язане з затвердінням артерій. Йому був 71 рік.

Обраний до Сенату в 2002 році, Ліндсі Грем був одним із найвпливовіших голосів Вашингтона у зовнішній політиці, часто виступаючи за військове втручання США за кордон. До останнього часу він очолював Бюджетний комітет Сенату та планував балотуватися на п’ятий поспіль сенаторський термін.

Грем був одним із найпослідовніших прихильників України серед американських законодавців. Після початку повномасштабного вторгнення Росії сенатор неодноразово відвідував Україну, активно виступав за розширення військової допомоги Києву та посилення санкційного тиску на Росію.

Грем вважався другом України та гарним контактом в оточенні президента США. 10 липня сенатор зустрічався у Києві з президентом Володимиром Зеленським, а напередодні своєї смерті розмовляв з Дональдом Трампом.