У 2022 році Євген Клопотенко відкрив у Львові бістро "Інші", де безкоштовно харчує вимушених переселенців

Книга рецептів від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка вийде друком навесні у США. Американський видавець заплатить за неї автору рекордний гонорар – 200 тисяч доларів. Про це розповіла бізнес-партнерка Євгена Клопотенка Олександра Фінкевич в інтерв’ю AIN.ua.

За її словами, це буде англомовна книга рецептів, яку готували у рекордно стислі терміни – упродовж двох місяців. Зазвичай такі видання готуються упродовж року.

Євген Клопотенко отримає за книжку найбільший гонорар в історії США як шеф, який не є американцем – 200 тисяч доларів. Попередній рекорд на цьому ринку в США станови близько 140 тис. доларів.

Олександра Фінкевич розповіла, що за минулі чотири роки бізнес-команда Євгена Клопотенка підготувала 5 книг, загальний тираж наприкінці 2022 року становив близько 43 тисяч примірників. Першу книгу, де зібрані 70 найпопулярніших рецептів з сайту Євгена Клопотенка, перевидають вже сьомий раз.

Друга книга – «Страви української кухні» – у 2021 році перекладена англійською, її дарують іноземним делегаціям, що приїжджають в Україну. У січні має вийти польська версія цієї книги, згодом – німецька та іспанська.

Євген Клопотенко – український шеф-кухар і ресторар, власник ресторану «Сто років тому вперед» у Києві та бістро «Інші» у Львові. Також він – розробник нового шкільного меню.

У 2021 році шеф-кухар Євген Клопотенко став єдиним українцем, який потрапив до списку 50 Next від всесвітньо відомого рейтингу The World's 50 Best Restaurants. Це перелік професіоналів, які змінюють світову гастрономію.