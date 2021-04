Євген Клопотенко є єдиним представником у рейтингу з усіх пострадянських країн

Шеф-кухар Євген Клопотенко став єдиним українцем, якого організатори всесвітньо відомого рейтингу The World's 50 Best Restaurants включили до списку 50 Next – переліку професіоналів, які змінюють гастрономію. Про це сам Клопотенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Журі ренкінгу 50 Next відмітило роботу Євгена з покращення гастрономічної культури в Україні та популяризації української кухні у світі.

«В мене просто шок. Я серед 50 людей, що змінюють майбутнє світової гастрономії. Я маю щось написати, але не знаю, що зазвичай у таких випадках пишуть. От я у світовому ренкінгу. Я та ще 49 людей з різних країн. Поміж 7 млрд. Я плакав, коли дізнався про це. Потім випив ігристого. Трохи розлив на себе, бо руки жесть як тремтіли. Це дофіга більше, ніж просто мрія», – написав він.

За словами Клопотенка, наприкінці 2020 року він поставив собі за мету потрапити до рейтингу The World's 50 Best Restaurants – рейтинг найкращих ресторанів світу.

«Якщо ти там, то ти топ. Це мрія кожного шефа. Бо там у партнерах – Basque Culinary Center, один з найавторитетніших кулінарних закладів. І от The World's 50 Best Restaurants цього року утворили ренкінг #50Next. Він не про ресторани, а про людей, що впливають на світову гастрономію. І я серед цих людей. Автори ренкінгу самі зв'язалися зі мною і попросили заповнити анкету», – написав він.

Клопотенко окремо пишається тим, що він він – єдиний представник у рейтингу з усіх пострадянських країн.

«Наступний крок – увійти до рейтингу The World’s 50 Best Restaurants та зробити українську кухню однією з найпопулярніших у світі», – поділився планами шеф-кухар.

Зазначимо, що 50 найкращих фахівців журі рейтингу обирало з поміж більш ніж 700 претендентів. До списку 50 Next увійшли молоді люди до 35 років зі всього світу, які своїм підходом до роботи розширюють кордони гастрономії – не лише шеф-кухарі, але й незалежні винороби, фермери, вчені та митці, у фокусі яких їжа у всіх її проявах.

50 Next – ініціатива організаторів рейтингу The World's 50 Best Restaurant, який з 2002 року визначає найкращі ресторани світу.

Щороку журі, яке складається з більш ніж з 1000 кулінарних експертів, називає 100 найкращих ресторанів світу. Включення до рейтингу The World's 50 Best Restaurant вважається не менш престижною нагородою, ніж отримання зірки гіду Michelin.

Хто такий Євген Клопотенко

Євген Клопотенко – відомий український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен і телеведучий. Отримав всеукраїнську популярність завдяки перемозі в телепроекті «Майстер-Шеф». Засновник соціального проекту «Нове шкільне харчування» зі зміни культури харчування «Cult Food», співзасновник ресторану «Сто років тому вперед», автор популярного в Україні кулінарного сайту.