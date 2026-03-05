Україна повернула з російського полону 200 військових

Під час чергового обміну полоненими у четвер, 5 березня, з Росії в Україну повернули шістьох військовослужбовців з Волині. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Максим Муха 1995 року народження з Миляновичів;

Андрій Панасюк 1992 року народження із села Чмикос;

Анатолій Тимощук 1974 року народження із Ковельського району;

Віталій Мірчук 1990 року народження із Луківської громади;

Юрій Ковальчук 1994 року народження із села Гораймівка Луцького району;

Михайло Боденко 1981 року народження з міста Володимир.

Додамо, що 5 березня Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, про який сторони домовились під час переговорів у Женеві. Так, додому вдалося повернути 200 українців. Серед звільнених – захисники Маріуполя, а також військові, які боронили Донеччину, Луганщину, Харківщину та Запорізьку область.

Востаннє обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 5 лютого. Тоді Україна повернула з російського полону 157 українців, четверо з них – волиняни.