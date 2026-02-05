Україна повернула з російського полону понад 150 військових

Під час чергового обміну полоненими у четвер, 5 лютого, з Росії в Україну повернули чотирьох військовослужбовців з Волині. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Гринюк Сергій Петрович, 1971 року народження, мешканець села Старосілля Луцького району;

Жолоб Андрій Олексійович, 1978 року народження, мешканець Любомля;

Хомяк Максим Миколайович з міста Володимир;

Косюк Віталій Миколайович зі станції Ізов Володимирського району.

Додамо, 5 лютого Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців. Серед звільнених є солдати, сержанти та офіцери. Також, за словами президента, з неволі вдалося визволити кількох цивільних українців. Більшість з них перебували у полоні з 2022 року.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що найстаршому звільненому з полону 63 роки, а наймолодшому – 23. Крім того, серед звільнених з полону 18 українських військових, яких в Росії засудили до увʼязнення.

Востаннє обмін полоненими між Україною та Росією відбувався 2 жовтня 2025 року.