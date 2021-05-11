Лісовця та Гаджимурадова підозрюють в підпалі таблички «Президент України»

Ще двом учасникам акції в підтримку активіста Сергія Стерненка під Офісом президента – Давиду Гаджимурадову і Артему Лісовецю – пом’якшили запобіжні заходи. Про це повідомив один із організаторів акції на Банковій Сергій Філімонов у вівторок, 11 травня.

«Давиду Гаджимурадову і Артему Лісовцю змінили запобіжні заходи на нічний домашній. Репресивні рішення печерського суду розвалюються в апеляції», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва відправив під цілодобовий арешт Давида Гаджимурадова та Артема Лісовця 1 квітня. Їх підозрюють у підпалі таблички «Президент України» під час заворушень під будівлею Офісу президента, які відбулися 20 березня.

Запобіжні заходи пом’якшили раніше Сергію Філімонову та Олексію Білковському ­– вони перебувають під нічним домашній арештом. Водночас суд повністю скасував ухвалу про запобіжний захід голові ініціативи «Захистимо Протасів яр» Роману Ратушному.

Мітинг на підтримку Стерненка під Офісом президента: що відомо

Увечері в суботу, 20 березня, під час акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка мітингарі розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

МВС зазначило, що поліцейські свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Одного з учасників акції – ветерана АТО/ООС Влада Сорда – затримали. Поліція також побила людей, які домагалися звільнення затриманого з відділку.

Наразі відомо про підозри окрім Сорда повідомили таким учасникам протестів 20 березня: Сергію Філімонову, Олексію Білковському, Роману Ратушному, Євгену Строканю, Давиду Гаджимурадову, Олегу Кобезькому, Артуру Єфименку, Артему Лісовцю та Ігорю Поташенкову.