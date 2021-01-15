Олександр Русецький був першим заступником прокурора Львівської області Юрія Квятківського

Звільнений у жовтні 2019 року з посади першого заступника прокурора Львівської області та з органів прокуратури Олександр Русецький позивається до суду про поновлення на роботі. Водночас він вимагає виплатити йому заробітну плату за час вимушеного простою.

42-річний Олександр Русецький був звільнений з посади першого заступника прокурора Львівщини та з органів прокуратури у жовтні 2019 року на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру», у якому йдеться про звільнення у разі «ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів». Він оскаржив своє звільнення в суді.

Львівський окружний адміністративний суд рішенням від 17 серпня 2020 року позов Олександра Русецького задоволив повністю. Суд визнав протиправним і скасував наказ генпрокурора Руслана Рябошапки про звільнення Олександра Русецького з посади першого заступника прокурора Львівщини та з органів прокуратури. Зобов’язав поновити його на посаді першого заступника прокурора Львівщини, починаючи з 23 жовтня 2019 року, та стягнути з прокуратури Львівщини середній заробіток за час вимушеного прогулу (з 23 жовтня 2019 до 17 серпня 2020 року) у сумі 424261 грн.

Це рішення оскаржили Офіс генпрокурора та Львівська обласна прокуратура. Апеляція наразі перебуває на розгляді у Восьмому апеляційному адміністративному суді. У п’ятницю, 15 січня, в прокуратурі Львівщини ZAXID.NET повідомили, що наразі інформація про поновлення Олександра Русецького на роботі до них не надходила.

Окрім того, Олександр Русецький вже відсудив у прокуратури Львівщини вихідну допомогу у зв'язку зі звільненням у розмірі 42,4 тис. грн.

Олександр Русецький працював першим заступником прокурора Львівської області Юрія Квятківського з квітня 2017 року до 22 жовтня 2019 року, перед тим вісім місяців був заступником прокурора Львівщини. Раніше працював на різних посадах в прокуратурі Київщини.

Як вже повідомлялося, суд поновив на роботі звільнену заступницю прокурора Львівщини Галину Борейко. Їй виплатили зарплату за майже рік вимушеного простою. Разом з тим, вона судиться про виплату їй ще понад 200 тис. грн за час затримки виконання рішення суду про поновлення її на посаді.