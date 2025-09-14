У день Воздвиження рекомендується тримати одноденний піст

Воздвиження Хреста Господнього, яке відзначатимуть у неділю, 14 вересня, – одне з найважливіших християнських свят, яке нагадує про значення Христа у житті віруючих. У цей день варто особливо дбати про духовний стан, дотримуючись певних правил і традицій, щоб прийняти свято з чистим серцем і світлими помислами. Що не варто робити у цей день, пише УНІАН.

У день Воздвиження рекомендують тримати одноденний піст, хоча це не є обов’язковою вимогою. Віряни вважають, що утримання від м’яса у цей день сприяє отриманню Божого благословення.

Існують певні заборони, яких слід дотримуватися, щоб правильно відзначити свято. Не рекомендується виконувати важку фізичну роботу, копати землю чи займатися господарськими справами на ділянці. Також слід уникати переїдання, вживання алкоголю, сварок і лайки. Важливо утримуватися від образ, заздрості, злого наміру, не починати нові справи, не змінювати роботу чи місце проживання у цей день.

Згідно з народними прикметами, не варто ходити в гори, ліс або на річку, адже в цей час дикі тварини можуть бути більш агресивними, а також підвищується ризик заблукати. Тому краще оберігати себе і дотримуватися цих простих правил, щоб свято пройшло мирно і благополучно.