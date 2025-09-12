Це одне з дванадцяти найважливіших (двунадесятих) свят у церковному календарі

Християни щороку відзначають низку великих церковних свят, серед яких особливе місце займає Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це одне з дванадцяти найважливіших свят у церковному календарі, що символізує знайдення Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Коли і як його відзначають, пише УНІАН.

Коли Воздвиження Хреста Господнього у 2025 році

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, свято відзначається щороку 14 вересня (замість 27 вересня за старим стилем). У 2025 році це неділя, що робить день особливо зручним для спільної молитви та відвідування храму всією родиною.

Історія свята

За переданням, святиню знайшли у IV столітті в Єрусалимі. Велику роль у цьому відіграла цариця Олена, мати римського імператора Костянтина Великого. Після розкопок на місці Голгофи вона розпізнала істинний Хрест Господній серед трьох знайдених. Згідно з традицією, частину Хреста залишили в Єрусалимі, а іншу передали до Константинополя – столиці Східної Римської імперії. До наших днів збереглися лише окремі фрагменти святині, які перебувають у різних храмах світу.