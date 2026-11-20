Важливо розрізняти церковні приписи та народні звичаї

21 листопада християни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці – одне з великих церковних свят, яке в народі називають Третьою Пречистою. З цією датою пов’язано чимало українських звичаїв і повір’їв. Наші предки вважали, що саме від цього дня зима остаточно вступає у свої права, а за погодою намагалися передбачити майбутній урожай. УНІАН пише, як відзначали свято та яких обмежень дотримувалися.

Що не можна робити на Третю Пречисту

Із Введенням в храм Пресвятої Богородиці пов’язували як церковні настанови, так і народні заборони. Вірянам радять уникати сварок, лайки, образ і побажань зла іншим людям. Натомість день варто присвятити молитві, добрим справам і спілкуванню з близькими.

Оскільки свято припадає на Різдвяний піст, у цей період не вживають м’яса та молочних продуктів. Водночас на Введення церковний устав дозволяє їсти рибу.

Існували й побутові заборони, які передавалися з покоління в покоління. За народним повір’ям, від Введення до Благовіщення, яке відзначають 25 березня, не можна було копати землю – їй належало відпочивати. Жінки у цей день також намагалися не прати білизну, побоюючись накликати бурю.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Важливо розрізняти церковні приписи та народні звичаї: заборони на копання землі й прання не є обов’язковими правилами православного свята.