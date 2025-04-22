Традиційно в ці дні в народі забороняли будь-яку працю

Великдень у християнському календарі – це найбільше і найбільш урочисте свято року, яке святкується протягом кількох днів. Особливо важливим є перший тиждень після свята, відомий як Світлий, коли віряни з продовжують святкування Воскресіння Христового. Що не можна робити у цей період, пише OBOZ.UA.

У цей період варто дотримуватись певних традицій і заборон, щоб зберегти святкову атмосферу. Протягом першого тижня після Великодня християни утримуються від важкої праці та зосереджуються на духовному святкуванні. Перші три дні є особливо важливими – саме в цей час намагаються дотримуватися святкового режиму.

У церквах проходять урочисті служби, співають радісні псалми, і віряни мають поділяти радість перемоги Христа над смертю. Протягом цих днів пост, зокрема в середу та п’ятницю, скасовується, а для причастя не вимагається стриманості у харчуванні. Привітання «Христос воскрес! Воістину воскрес!» є обов'язковим протягом всього Світлого тижня, а також наступних 40 днів до свята Вознесіння.

Що не слід робити протягом перших трьох днів після Великодня

Традиційно в ці дні в народі забороняли будь-яку працю. Люди відпочивали, навідувались один до одного, обмінювались пасками та крашанками, радуючись святу. Лише після трьох днів дозволялось займатися легкими домашніми справами. Протягом цього часу категорично заборонялись:

будь-яка робота на городі, в саду чи на полі;

прибирання, прання або прасування;

будь-яке рукоділля;

навіть просте користування ножицями вважалося поганою прикметою.

Існували також певні соціальні обмеження, пов’язані з поведінкою під час Світлого тижня. У ці дні не можна було лихословити, сваритися або ображати когось. Переїдання та надмірне вживання алкоголю засуджувались, хоча можна було дозволити собі склянку вина на честь закінчення посту, важливо було зберігати міру. Тих, хто не виявляв стриманості, попереджали про можливі покарання від Бога.

Важливою частиною святкування є й емоційний настрій: не слід сумувати або залишатись на самоті, оскільки це суперечить духу свята. Тому навіть відвідування могил померлих в перші дні Великодня не рекомендується. Це робиться після завершення основних святкувань, коли визначається спеціальний день для поминання покійних.