Головне – не відмовлятися від молитви та богослужінь

Святковий період, що настає після Великодня, називається Світлим тижнем. Саме в ці дні в православних храмах залишають відкритими Царські Ворота як символ того, що через жертву Ісуса Христа людям відкрито шлях до Царства Небесного. Загалом святковий настрій триває не лише тиждень, а аж до Вознесіння Господнього. Коли можна починати працювати на городі, пише «Ого».

Чи можна працювати в саду або на городі після Пасхи

Православна Церква не містить прямої заборони на фізичну працю під час свят. У Святому Письмі немає конкретних обмежень щодо цього. Водночас священники заохочують уникати важких або буденних справ у великі свята, якщо тільки це не термінова потреба або прояв милосердя, наприклад, допомога хворим, догляд за немічними, чи послух у монастирі.

Українська Греко-Католицька Церква також не має офіційної заборони щодо праці на землі під час Світлого тижня після Великодня. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у своїх зверненнях наголошує на важливості молитви та спільноти в цей період, однак не забороняє виконання необхідних господарських обов'язків, таких як догляд за городом чи прибирання. Важливо, щоб будь-яка праця не відволікала від духовного життя та не порушувала святкової атмосфери, пише УГКЦ. ​

З погляду народних традицій, у деяких регіонах України прийнято вважати, що перший тиждень після Пасхи – не час для праці на землі. Люди старшого покоління вірять, що ці дні краще присвятити духовному: відвідувати храм, молитися, читати Святе Письмо, замість того щоб займатися сільським господарством.

Що каже духовенство про працю у Світлий тиждень

Священики наголошують: головне – не відмовлятися від молитви та богослужінь. Якщо є можливість, краще бути присутнім у храмі в ці дні. Але між службами дозволяється і навіть заохочується творити добрі справи