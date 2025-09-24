Чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення

На Закарпатті судитимуть 33-річного львів’янина, якого затримали під час спроби незаконно перетнути кордон. Підозрюваний спочатку видав себе за іноземця, а потім запропонував прикордонникам 100 тис. грн хабаря.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 24 вересня, інцидент стався за два тижні до цього у пункті пропуску «Малий Березний – Убля» на українсько-словацькому кордоні. Львів’янин, вдаючи іноземця, надав прикордонникам підроблений закордонний паспорт громадянина Саудівської Аравії.

Після викриття та відмови у виїзді чоловік намагався підкупити співробітницю ДПСУ і запропонував переказати їй 100 тис. грн на картку.

«Чоловіку інкриміновано пособництво у підробленні та використання завідомо підробленого документа, який видається установою, що уповноважена на виконання функцій держави, та пропозиція хабаря службовцеві (ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України)», – зазначили у прокуратурі.

Справу львів’янина передали до суду. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.